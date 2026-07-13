Trossard artık kartal

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı. Belçika'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından ülkesine dönen tecrübeli sol kanadın, kendisine sunulan teklife prensipte "Evet" dediği ve siyah-beyazlılara olumlu dönüş yaptığı belirtildi. İş artık ıslak kaldı. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Trossard'ın menajeri Dirk Hebel ile 2 gün üst üste görüşüp tüm pürüzleri ortadan kaldırırken, oyuncu İstanbul'a davet edildi. Ailesinin yanında bulunan 31 yaşındaki futbolcunun en geç perşembe günü İstanbul'a gelmesi ve transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme yapacak olan Beşiktaş, Arsenal'e 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. Sol kanadın yanı sıra forvet arkası da oynayan Leandro Trossard, savaşçı kimliği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Beşiktaş'ın hücum gücüne önemli bir zenginlik katacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARININ YANINA KOŞTU!

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası dönüşü Brüksel Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Trossard, sadece üzerinde Beşiktaş forması bulunan taraftar ve bebeğiyle fotoğraf çekildi. Deneyimli oyuncu "Seni Beşiktaş'a bekliyoruz" diyen taraftara gülümseyerek el salladı.Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası dönüşü Brüksel Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Trossard, sadece üzerinde Beşiktaş forması bulunan taraftar ve bebeğiyle fotoğraf çekildi. Deneyimli oyuncu "Seni Beşiktaş'a bekliyoruz" diyen taraftara gülümseyerek el salladı.