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Giriş Tarihi: 13.07.2026 11:31

UEFA Konferans Ligi'nde 1. tur rövanş heyecanı!

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları başlayacak.

AA
UEFA Konferans Ligi’nde 1. tur rövanş heyecanı!
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UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda birinci eleme turu, yarın, 15 Temmuz Çarşamba ve 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak 26 maçla sona erecek.

Bu eleme aşamasını geçen takımlar, ikinci ön eleme turunda mücadele edecek. İlk maçlar 23 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 30 Temmuz'da oynanacak.

İkinci eleme turu aşamasında turnuvaya katılan Başakşehir, Sarajevo-Inter Turku maçının kazananıyla eşleşecek.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

La Fiorita (San Marino) - UNA Strassen (Lüksemburg): (0-1)

15 Temmuz Çarşamba

Malisheva (Kosova) - Vllaznia (Arnavutluk): (1-2)

Decic (Karadağ) - Liepaja (Letonya): (0-1)

16 Temmuz Perşembe

Astana (Kazakistan) - Dinamo City (Arnavutluk): (1-0)

Elimai (Kazakistan) - Alashkert (Ermenistan): (1-1)

Inter Turku (Finlandiya) - Sarajevo (Bosna Hersek): (1-1)

Ilves (Finlandiya) - Differdange (Lüksemburg): (0-0)

Paide (Estonya) - Hegelmann (Litvanya): (1-1)

Pyunik (Ermenistan) - Marsaxlokk (Malta): (3-0)

St Joseph's (Cebelitarık) - Bohemians (İrlanda): (0-2)

Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Zire (Azerbaycan): (0-3)

Levadia Tallinn (Estonya) - Caernarfon (Galler): (5-0)

RFS (Letonya) - Glentoran (Kuzey İrlanda): (2-1)

BATE Borisov (Belarus) - Elbasani (Arnavutluk): (1-1)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Mondorf (Lüksemburg): (2-1)

Santa Coloma (Andorra) - Penybont (Galler): (1-0)

Milsami (Moldova) - Velez (Bosna Hersek): (1-1)

Vikingur (Faroe Adaları) - Stjarnan (İzlanda): (1-3)

Zalgiris (Litvanya) - Petrovac (Karadağ): (3-1)

Hamrun Spartans (Malta) - Runavík (Faroe Adaları): (1-1)

Ballkani (Kosova) - Connah's Quay (Galler): (0-0)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Europa (Cebelitarık): (5-0)

Sileks (Kuzey Makedonya) - Dinamo-Minsk (Belarus): (1-0)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Kalju (Estonya): (0-1)

Mornar (Karadağ) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra): (1-2)

Virtus (San Marino) - Dila (Gürcistan): (1-3)

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#DİNAMO TİFLİS #BAŞAKŞEHİR

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UEFA Konferans Ligi'nde 1. tur rövanş heyecanı!
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