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Giriş Tarihi: 14.07.2026 23:14

Amedspor, Umut Meraş'ı transfer etti!

Amedspor, son olarak Eyüpspor forması giyen Umut Meraş'ı renklerine bağladı.

DHA
Amedspor, Umut Meraş’ı transfer etti!
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Süper Lig ekiplerinden Amedspor, sol bek oyuncusu Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Eyüpspor forması giyen Umut Meraş'ın transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Umut Meraş'a Amedspor ailemize hoş geldin diyor; yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR #EYÜPSPOR

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Amedspor, Umut Meraş'ı transfer etti!
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