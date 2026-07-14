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Giriş Tarihi: 14.07.2026 21:42

Arjantin, İngiltere maçına hazır!

Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

AA
Arjantin, İngiltere maçına hazır!
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2026 Dünya Kupası yarı finalinde yarın Atlanta'da İngiltere ile karşılaşacak Arjantin hazırlıklarını tamamladı.

ABD Futbol Ligi takımlarından Atlanta United'ın tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Basının yoğun ilgi gösterdiği antrenman ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde İngiltere karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda, Rodrigo de Paul, Lionel Messi'nin yanından bir an olsun ayrılmadı. Sahaya birlikte çıkan ikili, idman boyunca da hep yan yana çalıştı.

İngiltere-Arjantin maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İNGİLTERE #ARJANTİN #2026 DÜNYA KUPASI #LİONEL MESSİ

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Arjantin, İngiltere maçına hazır!
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