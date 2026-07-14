Beşiktaş, Spartak Trnava’ya mağlup! Slovakya’da gol yağmuru

MAÇTAN DAKİKALAR

Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı'nın 13. dakikada ceza sahası sol çaprazından attığı golle 1-0 öne geçti.

Slovak ekibi, kaleci Doğan Alemdar'ın pas hatasını değerlendiren Philip Azango'nun golüyle 37. dakikada beraberliği (1-1) yakaladı. Spartak Trnava, 45. dakikada Lorent Mehmeti ile öne geçti: 2-1. Ev sahibi takım, 45+2. dakikada Filip Trello ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye (3-1) çıkardı.

İlk yarı, Slovak takımının 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Spartak Trnava, ikinci yarıya takımın tamamını değiştirerek başladı. Beşiktaş'ta ise Wilfred Ndidi'nin yerine Ahmet Sami Bircan oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlılarda 68. dakikada Salih Özcan ile Yasin Özcan, Orkun Kökçü ile de Mustafa Erhan Hekimoğlu değişiklikleri yapıldı. Vaclav Cerny ise 87. dakikada yerini Devrim Şahin'e bıraktı.

Beşiktaş'ta savunmadan ileri çıkan Tiago Djalo, 78. dakikada arka direkte tamamladığı topla skoru 3-2'ye getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve siyah-beyazlı ekip, son hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 yenildi.

BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI MAÇLAR

Beşiktaş, Slovakya kampında çok sayıda özel maçta sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, ilk maçta Gyirmoth'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş, ikinci maçında MTE 1904 KFT ile golsüz berabere kaldı.