Beşiktaş, Spartak Trnava’ya mağlup! Slovakya’da gol yağmuru

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Slovakya kampında son hazırlık maçına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Slovakya kampındaki son hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş ile Spartak Trnava arasındaki müsabaka City Arena Trnava'da oynandı.
Karşılaşmayı kazanan taraf 3-2'lik skorla Spartak Trnava oldu.
Spartak Trnava'nın gollerini 37. dakikada Azango, 45. dakikada Mehmeti ve 45+2. dakikada Trello kaydetti.
Beşiktaş'ta fileleri 13. dakikada İlhan Fakılı ile 78. dakikada Tiago Djalo havalandırdı.
Beşiktaş'ın Slovakya kampı oynanan bu maçla birlikte sona erdi.
Beşiktaş - Spartak Trnava: 3-2
Goller: 13' İlhan Fakılı, 37' Azango, 45' Mehmeti, 45+2' Trello, 78' Tiago Djalo
İLK 11'LER
Beşiktaş: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cerny, İlhan Fakılı, Semih Klıçsoy.
Spartak Trnava: Vantruba, Kostrna, Sabo, Bajrami, Carrion, Strucka, Lausic, Kudlicka, Trello, Azango, Mehmeti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı'nın 13. dakikada ceza sahası sol çaprazından attığı golle 1-0 öne geçti.
Slovak ekibi, kaleci Doğan Alemdar'ın pas hatasını değerlendiren Philip Azango'nun golüyle 37. dakikada beraberliği (1-1) yakaladı. Spartak Trnava, 45. dakikada Lorent Mehmeti ile öne geçti: 2-1. Ev sahibi takım, 45+2. dakikada Filip Trello ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye (3-1) çıkardı.
İlk yarı, Slovak takımının 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Spartak Trnava, ikinci yarıya takımın tamamını değiştirerek başladı. Beşiktaş'ta ise Wilfred Ndidi'nin yerine Ahmet Sami Bircan oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlılarda 68. dakikada Salih Özcan ile Yasin Özcan, Orkun Kökçü ile de Mustafa Erhan Hekimoğlu değişiklikleri yapıldı. Vaclav Cerny ise 87. dakikada yerini Devrim Şahin'e bıraktı.
Beşiktaş'ta savunmadan ileri çıkan Tiago Djalo, 78. dakikada arka direkte tamamladığı topla skoru 3-2'ye getirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve siyah-beyazlı ekip, son hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 yenildi.
BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI MAÇLAR
Beşiktaş, Slovakya kampında çok sayıda özel maçta sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, ilk maçta Gyirmoth'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Beşiktaş, ikinci maçında MTE 1904 KFT ile golsüz berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, üçüncü provasında Mattersburg'u tek golle geçti.
Beşiktaş, Slovakya kampındaki dördüncü maçında Widzew Lodz'a 2-0 mağlup oldu.
Beşiktaş, Slovakya kampındaki beşinci hazırlık maçında Malzenice ile 1-1 berabere kaldı.
AVRUPA'DA RAKİP MIDTJYLLAND
Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşısında çıkacak.
DOĞAN VE SALİH İLK KEZ
Beşiktaş'ta yeni transferler kaleci Doğan Alemdar ve orta saha oyuncusu Salih Özcan, ilk kez siyah-beyazlı formayla bir maçta görev yaptı.
Slovakya kampında oynanan altıncı ve son maçta iki futbolcu, Spartak Trnava'ya karşı ilk 11'de mücadeleye başladı.
İLHAN FAKILI ÖN PLANA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'tan transfer ettiği kanat oyuncusu İlhan Fakılı, kampın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
SV Mattersburg ile oynanan mücadelede rakip fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncu, Spartak Trnava'yı da boş geçmedi.
İlhan Fakılı, 13. dakikada ceza sahası sol çaprazından attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
TAYLAN BULUT DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, sakatlığı nedeniyle ilk yarının son anlarında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Genç savunma oyuncusunu riske etmek istemeyen teknik direktör Vincenzo Italiano, 45. dakikada Emmanuel Agbadou'yu oyuna aldı.