CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda Fransa – İspanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa, 2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde İspanya ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu karşılaşma Dallas Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Ivan Barton'un yardımcılıklarını David Moran ile Henry Pupiro üstlenecek.
VAR'da Tomasz Kwiatkowski ile AVAR'da Dennis Higler görev alacak.
Fransa ile İspanya arasındaki yarı final maçı saat 22.00'de başlayacak.
Heyecan dolu müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Olise, Barcola, Dembele, Mbappe.
İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzabal.