Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Beşiktaş – Spartak Trnava hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 17:15 Son Güncelleme: 14.07.2026 17:31

CANLI | Beşiktaş – Spartak Trnava hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Slovakya kampındaki özel maçta Spartak Trnava ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | Beşiktaş – Spartak Trnava hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Slovakya kampında özel maçlara devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Slovakya kampındaki son hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş ile Spartak Trnava arasındaki müsabaka City Arena Trnava'da oynanıyor.

Beşiktaş – Spartak Trnava maçı saat 18.30'da başlayacak.

Müsabaka S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş – Spartak Trnava maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ – SPARTAK TRNAVA: 0-0 (MAÇ BAŞLAMADI)

BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI MAÇLAR

Beşiktaş, Slovakya kampında çok sayıda özel maçta sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, ilk maçta Gyirmoth'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş, ikinci maçında MTE 1904 KFT ile golsüz berabere kaldı.

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Siyah-beyazlılar, üçüncü provasında Mattersburg'u tek golle geçti.

Beşiktaş, Slovakya kampındaki dördüncü maçında Widzew Lodz'a 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Slovakya kampındaki beşinci hazırlık maçında Malzenice ile 1-1 berabere kaldı.

AVRUPA'DA RAKİP MIDTJYLLAND

Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşısında çıkacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO

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CANLI | Beşiktaş – Spartak Trnava hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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