CANLI | Beşiktaş – Spartak Trnava hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Slovakya kampında özel maçlara devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Slovakya kampındaki son hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş ile Spartak Trnava arasındaki müsabaka City Arena Trnava'da oynanıyor.
Beşiktaş – Spartak Trnava maçı saat 18.30'da başlayacak.
Müsabaka S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş – Spartak Trnava maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Siyah-beyazlılar, üçüncü provasında Mattersburg'u tek golle geçti.
Beşiktaş, Slovakya kampındaki dördüncü maçında Widzew Lodz'a 2-0 mağlup oldu.
Beşiktaş, Slovakya kampındaki beşinci hazırlık maçında Malzenice ile 1-1 berabere kaldı.
AVRUPA'DA RAKİP MIDTJYLLAND
Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşısında çıkacak.