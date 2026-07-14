CANLI | Fenerbahçe – LASK Linz hazırlık maçı!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya kampında hazırlık maçlarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında LASK Linz ile kozlarını paylaşıyor.
Müsabaka Raiffeisen Arena'da oynanıyor.
Fenerbahçe – LASK Linz karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe ile LASK Linz arasındaki özel maç TV100'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe - LASK Linz: 0-0 (Maç başlamadı)
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
LASK Linz:
F.BAHÇE İLK MAÇTA FARKLI GALİP
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk maçını Admia Wacker ile oynadı.
Sarı-lacivertliler, Admira Wacker karşısında sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz Ünder, Skriniar, Fred, Glitia (KK) ve Becao kaydetti.
POGON KARŞISINDA 4 GOLLÜ ZAFER
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, Pogon Szczecin engelini 4-0'lık net galibiyetle geçti.
İsmail Kartal'ın ekibine galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder, Musaba ve Sidiki Cherif kaydetti.