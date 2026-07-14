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Giriş Tarihi: 14.07.2026 19:35 Son Güncelleme: 14.07.2026 19:39

CANLI | Fenerbahçe – LASK Linz hazırlık maçı!

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında özel maçta LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | Fenerbahçe – LASK Linz hazırlık maçı!
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya kampında hazırlık maçlarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında LASK Linz ile kozlarını paylaşıyor.

Müsabaka Raiffeisen Arena'da oynanıyor.

Fenerbahçe – LASK Linz karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe ile LASK Linz arasındaki özel maç TV100'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe - LASK Linz: 0-0 (Maç başlamadı)

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

LASK Linz:

F.BAHÇE İLK MAÇTA FARKLI GALİP

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk maçını Admia Wacker ile oynadı.

Sarı-lacivertliler, Admira Wacker karşısında sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz Ünder, Skriniar, Fred, Glitia (KK) ve Becao kaydetti.

POGON KARŞISINDA 4 GOLLÜ ZAFER

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler, Pogon Szczecin engelini 4-0'lık net galibiyetle geçti.

İsmail Kartal'ın ekibine galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder, Musaba ve Sidiki Cherif kaydetti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE

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CANLI | Fenerbahçe – LASK Linz hazırlık maçı!
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