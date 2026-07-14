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Giriş Tarihi: 14.07.2026 18:24 Son Güncelleme: 14.07.2026 23:00

Mason Greenwood, Fenerbahçe'de! Maliyeti açıklandı

Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızın maliyetini KAP'a bildirdi.

Mason Greenwood, Fenerbahçe’de! Maliyeti açıklandı
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Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer etti.

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23:00

4 YILLIK İMZA

Fenerbahçe, İngiliz yıldız Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

22:42

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı.

 

22:41

MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile 39 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bonservis bedelinin 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Öte yandan FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelinin Fenerbahçe tarafından ödeneceği vurgulandı.

22:32

KAP’A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır.”

19:01

TAHMİNİ GELİŞ SAATİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood’un saat 23.45’te İstanbul’da olması bekleniyor.

18:38

GREENWOOD’DAN İLK SÖZLER!

İstanbul’a gelmek için yola çıkan Mason Greenwood ilk mesajını verdi. Mason Greenwood şu sözleri dile getirdi:

“Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!”

 

18:37

11 NUMARAYI GİYMESİ BEKLENİYOR

A Spor’un haberine göre; Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood’un 11 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

 

18:36

YOLA ÇIKTILAR

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood, sportif direktör Oğuz Çetin ve yönetici Cihan Kamer ile birlikte uçağa binerken görüntülendi.

18:24

MANCHESTER'A GİTTİLER

Marsilya’da Fenerbahçe yöneticileri tarafından karşılanan Mason Greenwood, Manchester’a gitti.

18:24

GREENWOOD HAVAALANINDA

Sarı-lacivertlilerin, İstanbul’a getirmeye hazırlandığı Mason Greenwood havaalanında kameralara yansıdı.

18:24

FORMAYI GİYDİ

Mason Greenwood’un Fenerbahçe forması giydiği gözlemlendi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #MARSİLYA #MASON GREENWOOD

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Mason Greenwood, Fenerbahçe'de! Maliyeti açıklandı
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