Mason Greenwood, Fenerbahçe’de! Maliyeti açıklandı

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer etti.
Fenerbahçe, İngiliz yıldız Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı.
Mason Greenwood Fenerbahçe’de. 😎 pic.twitter.com/dPWEju4TnL— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 14, 2026
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile 39 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bonservis bedelinin 3 sene içerisinde 3 eşit taksit halinde ödeneceği belirtildi.
Öte yandan FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelinin Fenerbahçe tarafından ödeneceği vurgulandı.
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır.”
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood’un saat 23.45’te İstanbul’da olması bekleniyor.
İstanbul’a gelmek için yola çıkan Mason Greenwood ilk mesajını verdi. Mason Greenwood şu sözleri dile getirdi:
“Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!”
🟡🔵 Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi.— Sabah Spor (@sabahspor) July 14, 2026
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A Spor’un haberine göre; Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood’un 11 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
🎙️ @erdemakbs : Net bir bilgi olmamakla birlikte; Mason Greenwood, 11 numaralı formayı giyecek. pic.twitter.com/y2cz8tqbBp— A Spor (@aspor) July 14, 2026
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood, sportif direktör Oğuz Çetin ve yönetici Cihan Kamer ile birlikte uçağa binerken görüntülendi.
Marsilya’da Fenerbahçe yöneticileri tarafından karşılanan Mason Greenwood, Manchester’a gitti.
Sarı-lacivertlilerin, İstanbul’a getirmeye hazırlandığı Mason Greenwood havaalanında kameralara yansıdı.
Mason Greenwood’un Fenerbahçe forması giydiği gözlemlendi.