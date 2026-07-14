Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk görüntü

GREENWOOD’DAN İLK SÖZLER!

İstanbul’a gelmek için yola çıkan Mason Greenwood ilk mesajını verdi. Mason Greenwood şu sözleri dile getirdi:

“Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!”