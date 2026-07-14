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Giriş Tarihi: 14.07.2026 18:24 Son Güncelleme: 14.07.2026 19:01

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk görüntü

Fenerbahçe’nin Marsilya’dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, İstanbul’a geliyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasını giydi.

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk görüntü
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Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer etti.

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19:01

TAHMİNİ GELİŞ SAATİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood’un saat 23.45’te İstanbul’da olması bekleniyor.

18:38

GREENWOOD’DAN İLK SÖZLER!

İstanbul’a gelmek için yola çıkan Mason Greenwood ilk mesajını verdi. Mason Greenwood şu sözleri dile getirdi:

“Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!”

 

18:37

11 NUMARAYI GİYMESİ BEKLENİYOR

A Spor’un haberine göre; Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood’un 11 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

 

18:36

YOLA ÇIKTILAR

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood, sportif direktör Oğuz Çetin ve yönetici Cihan Kamer ile birlikte uçağa binerken görüntülendi.

18:24

MANCHESTER'A GİTTİLER

Marsilya’da Fenerbahçe yöneticileri tarafından karşılanan Mason Greenwood, Manchester’a gitti.

18:24

GREENWOOD HAVAALANINDA

Sarı-lacivertlilerin, İstanbul’a getirmeye hazırlandığı Mason Greenwood havaalanında kameralara yansıdı.

18:24

FORMAYI GİYDİ

Mason Greenwood’un Fenerbahçe forması giydiği gözlemlendi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #MARSİLYA #MASON GREENWOOD

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Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk görüntü
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