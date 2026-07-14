Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk görüntü

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer etti.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood’un saat 23.45’te İstanbul’da olması bekleniyor.
İstanbul’a gelmek için yola çıkan Mason Greenwood ilk mesajını verdi. Mason Greenwood şu sözleri dile getirdi:
“Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!”
🟡🔵 Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi.— Sabah Spor (@sabahspor) July 14, 2026
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A Spor’un haberine göre; Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood’un 11 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
🎙️ @erdemakbs : Net bir bilgi olmamakla birlikte; Mason Greenwood, 11 numaralı formayı giyecek. pic.twitter.com/y2cz8tqbBp— A Spor (@aspor) July 14, 2026
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood, sportif direktör Oğuz Çetin ve yönetici Cihan Kamer ile birlikte uçağa binerken görüntülendi.
Marsilya’da Fenerbahçe yöneticileri tarafından karşılanan Mason Greenwood, Manchester’a gitti.
Sarı-lacivertlilerin, İstanbul’a getirmeye hazırlandığı Mason Greenwood havaalanında kameralara yansıdı.
Mason Greenwood’un Fenerbahçe forması giydiği gözlemlendi.