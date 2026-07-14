Fenerbahçe, LASK Linz’i 2 golle geçti! Rahat galibiyet

MAÇTAN DAKİKALAR

Maça etkili başlayan ve ilk yarının tamamına yakınını rakip yarı sahada oynayan Fenerbahçe, 6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Kalan bölümde farkı açmayı başaramayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

Devre arasında teknik direktör İsmail Kartal, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Oğuz Aydın ile Anthony Musaba'yı sahaya sürdü.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 56. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekip, 65. dakikada Krystof Danek'in golüyle farkı 1'e indirdi.

İsmail Kartal, golün hemen ardından Levent Mercan, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz ve Jayden Oosterwolde'yi oyundan alırken bu isimlerin yerine Marco Asensio, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, Sidiki Cherif ve Cengiz Ünder'i oyuna soktu.



Fenerbahçe'de 74. dakikada Mert Günok'un yerine İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar'ın yerine de Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu. Kalan bölümde skor değişmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

LASK Linz: Jungwirth, Alemao, Freckleton, Mbuyamba, Bello, Horvath, Jorgensen, Mate Ivkovic, Danek, Harakate, Adeniran.