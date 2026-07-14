Fenerbahçe, LASK Linz’i 2 golle geçti! Rahat galibiyet

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya kampında hazırlık maçlarına devam etti.
Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında LASK Linz ile kozlarını paylaştı.
Müsabaka Raiffeisen Arena'da oynandı. Fenerbahçe, LASK Linz karşısında 2-1 galip geldi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada İrfan Can Kahveci ile 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
LASK Linz'de fileleri 65. dakikada Danek havalandırdı.
Fenerbahçe - LASK Linz: 2-1
Goller: 6' İrfan Can Kahveci, 55' Kerem Aktürkoğlu, 65' Danek
MAÇTAN DAKİKALAR
Maça etkili başlayan ve ilk yarının tamamına yakınını rakip yarı sahada oynayan Fenerbahçe, 6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Kalan bölümde farkı açmayı başaramayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.
Devre arasında teknik direktör İsmail Kartal, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Oğuz Aydın ile Anthony Musaba'yı sahaya sürdü.
İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 56. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekip, 65. dakikada Krystof Danek'in golüyle farkı 1'e indirdi.
İsmail Kartal, golün hemen ardından Levent Mercan, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz ve Jayden Oosterwolde'yi oyundan alırken bu isimlerin yerine Marco Asensio, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, Sidiki Cherif ve Cengiz Ünder'i oyuna soktu.
Fenerbahçe'de 74. dakikada Mert Günok'un yerine İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar'ın yerine de Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu. Kalan bölümde skor değişmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
LASK Linz: Jungwirth, Alemao, Freckleton, Mbuyamba, Bello, Horvath, Jorgensen, Mate Ivkovic, Danek, Harakate, Adeniran.
AKE İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
Sarı-lacivertlilerin Avusturya kampına geçen hafta katılan ve direkt takımla idmanlara çıkan tecrübeli stoper, LASK karşısında yedek soyundu.
Müsabakanın 67. dakikasında oyuna dahil olan Ake, performansıyla beğeni topladı.
Fenerbahçe'de 11 oyuncu LASK maçının kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekipte Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Mert Hakan Yandaş, Adem Yeşilyurt, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici ve Çağrı Balta'nın ismi maç kadrosuna yazılmadı.
F.BAHÇE İLK MAÇTA FARKLI GALİP
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk maçını Admia Wacker ile oynadı.
Sarı-lacivertliler, Admira Wacker karşısında sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz Ünder, Skriniar, Fred, Glitia (KK) ve Becao kaydetti.
POGON KARŞISINDA 4 GOLLÜ ZAFER
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, Pogon Szczecin engelini 4-0'lık net galibiyetle geçti.
İsmail Kartal'ın ekibine galibiyeti getiren golleri Cengiz Ünder, Musaba ve Sidiki Cherif kaydetti.