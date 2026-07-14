Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Mason Greenwood sözleri!

Maçlarda iniş ve çıkışlar yaşadıklarını, bunun da doğal olduğunu aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar oldu. Zaman zaman oyun içinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için eksiklerimizi görmek çok önemli oluyor. Güzel maç oldu. Yeni aldığımız Ake'yi ilk defa oynattık. Hemen hemen tüm oyuncularımıza şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Milli takımdan gelen oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz."

İsmail Kartal, yeni transferleri Mason Greenwood'un takıma çok katkı sağlayacağını dile getirdi.