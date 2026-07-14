Fransa, Dünya Kupası’nda bu kez finali göremedi!

İki takım arasındaki son iki resmi maçta sahadan galibiyetle ayrılan İspanya, rakibi karşısında üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Fransa'yı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 2-1 yenen ve turnuvada şampiyon olan İspanya, geçen yıl Uluslar Ligi'nde de yine aynı aşamada sahadan 5-4 galip ayrılmıştı.