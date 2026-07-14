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Giriş Tarihi: 15.07.2026 01:41

Fransa, Dünya Kupası'nda bu kez finali göremedi!

Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’ya kaybeden Fransa, final oynama şansını yitirdi.

AA Futbol
Fransa, Dünya Kupası’nda bu kez finali göremedi!
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Fransa, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Turnuvada üst üste 3. kez yarı final oynayan Fransa, bu kez final biletini alamadı.

Fransa, 2018 Rusya'da şampiyonluğa ulaşmış, 2022 Katar'da ise finalde Arjantin'e karşı penaltılarla kaybetmişti.

İki takım arasındaki son iki resmi maçta sahadan galibiyetle ayrılan İspanya, rakibi karşısında üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Fransa'yı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 2-1 yenen ve turnuvada şampiyon olan İspanya, geçen yıl Uluslar Ligi'nde de yine aynı aşamada sahadan 5-4 galip ayrılmıştı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör unvanının sahibi oldu.

57 yaşındaki teknik adam, İspanya karşısında turnuvadaki 26. maçına çıktı.

Listenin başında 1966-1978 arasında 25 maçta görev yapan Alman teknik adam Helmut Schön vardı.

Turnuva sonrasında görevinden ayrılacağı açıklanan Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başındaki son maçına çıktı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FRANSA #DÜNYA KUPASI #İSPANYA #2026 DÜNYA KUPASI

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Fransa, Dünya Kupası'nda bu kez finali göremedi!
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