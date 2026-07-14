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Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:30

Galatasaray'da Lemina işlemi tamam! Zam sözü tutuldu...

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yeniden anlaşmaya varıldı. Başkan Dursun Özbek'in Gabonlu yıldıza verdiği zam sözünü de tuttuğu öğrenildi.

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Galatasaray’da Lemina işlemi tamam! Zam sözü tutuldu...
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Kontratı sona eren Mario Lemina ile Galatasaray, resmi sözleşmeyi imzaladı. Gabonlu oyuncu ile 2 sezon için anlaşılırken, Lemina da sessiz sedasız Kemerburgaz'da antrenmanlara başladı.

JOKER OLACAK

Yöneticiler, Lemina'nın bu sezon joker yapısının öne çıkacağını düşünüyor. Teknik heyete göre; sezonda 30 maçta süre bulacağı bir rotasyon içinde olacak.

Okan Buruk'un kalmasını istemesi sonrasında 32 yaşındaki futbolcu ile yönetim masaya otururken, başkan Özbek'in de geçen sezon oyuncuya verdiği zam sözünü tutarak 3.5 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmayı tamamladığı öğrenildi. Lemina geçen yıl 2.5 milyon Euro kazanıyordu.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MARİO LEMİNA #OKAN BURUK #DURSUN ÖZBEK #GALATASARAY

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Galatasaray'da Lemina işlemi tamam! Zam sözü tutuldu...
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