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Giriş Tarihi: 14.07.2026 20:13 Son Güncelleme: 15.07.2026 00:00

İspanya, Dünya Kupası’nda finale çıktı! Fransa yıkıldı

2026 Dünya Kupası’nın yarı finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. Fransa’yı 2-0 mağlup eden İspanya finale yükseldi.

İspanya, Dünya Kupası’nda finale çıktı! Fransa yıkıldı
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Fransa, 2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde İspanya ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu karşılaşma Dallas Stadyumu'nda oynandı.

Kritik mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çaldı. Ivan Barton'un yardımcılıklarını David Moran ile Henry Pupiro üstlendi.

VAR'da Tomasz Kwiatkowski ile AVAR'da Dennis Higler görev aldı. İspanya, Fransa karşısında 2-0'lık skorla kazandı.

İspanya'nın gollerini 22. dakikada penaltıdan Mikel Oyarazabal ile 58. dakikada Pedro Porro kaydetti.

Bu sonucun ardından İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

Fransa ise 2026 Dünya Kupası'nda final bileti alamadı.

İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere – Arjantin maçının galibi olacak.

Fransa - İspanya: 0-2

Goller: 22' Mikel Oyarzabal (P), 58' Pedro Porro

İspanya, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda final oynayacak. İspanya, 2010 Dünya Kupası'nda final oynamış ve şampiyon olmuştu.

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Olise, Barcola, Dembele, Mbappe.

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzabal.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #FRANSA #İSPANYA

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İspanya, Dünya Kupası’nda finale çıktı! Fransa yıkıldı
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