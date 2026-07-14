Kasımpaşa, Jakop Jessen’i kadrosuna kattı!

Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Fredericia'dan Jakop Jessen'i renklerine bağladı.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen'e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Jakop Jessen, 2025-2026 sezonunda Fredericia'da 34 maça çıktı.