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Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:27

Kasımpaşa, Jakop Jessen'i kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Danimarkalı sol bek Jakop Jessen'i transfer ettiğini duyurdu.

AA
Kasımpaşa, Jakop Jessen’i kadrosuna kattı!
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Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Fredericia'dan Jakop Jessen'i renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen'e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Jakop Jessen, 2025-2026 sezonunda Fredericia'da 34 maça çıktı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#KASIMPAŞA #TRENDYOL SÜPER LİG #KEMERBURGAZ TESİSLERİ

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Kasımpaşa, Jakop Jessen'i kadrosuna kattı!
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