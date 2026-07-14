Kylian Mbappe, İspanya karşısında suskun kaldı!

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Bu turnuvada çıktığı 6 maçta 8 gol atarak altın ayakkabı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşan Fransız yıldız Kylian Mbappe, İspanya karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Senegal, Irak ve İsveç'e ikişer, Fas ve Paraguay'a birer gol atan Mbappe, Norveç'in ardından İspanya karşısında da 90 dakikayı golsüz tamamladı.

Çıktığı son 36 karşılaşmadan 27 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.

İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör