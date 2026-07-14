Luis de la Fuente: Fransa’yı çok iyi inceledik

De la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynayacakları yarı final maçı öncesinde Dallas Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

65 yaşındaki teknik adam, takımını Fransa karşısında favori görüp görmediği yönündeki soruya, "Tıpkı diğer yarı finalde olduğu gibi, burada da iki büyük milli takım karşı karşıya geliyor. Favori olup olmamak. İnsanların neden bu baskı meselesinden bahsetmek istediklerini gerçekten anlamıyorum, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Baskı, bizim kendimize, ülkemize ve halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluktur. Başka bir şey değil." yanıtını verdi.

De la Fuente, Fransa'da Mbappe, Dembele, Olise gibi oyuncuları nasıl durduracağının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Fransa'yı çok iyi inceledik. Sadece bu turnuva boyunca değil, onları birkaç yıldır zaten iyi tanıyoruz. Olağanüstü futbol yeteneklerine sahip oyuncuları var ama bizim de var. Aslında bu oyunun amacı, kendi özelliklerinizi kabul ettirmeye çalışmak, kendi tarzınızı rakibe dayatmak ve tabii ki rakibin sahip olduğu güçleri ve avantajları en aza indirip kontrol altına almaktır. Futbolun kuralı budur. Tüm bu unsurlarda en dengeli olan taraf, normalde kazanmaya daha yakındır, ancak bu bile size galibiyeti garanti etmez. Her halükarda, bu oyunculara karşı çok dikkatli olacağız, ikili mücadelelerde birbirimize çok yardım edeceğiz, ikili mücadeleleri kazanacağız ve ardından kendi tarzımızı sahaya yansıtarak maçın başrolünde olmaya çalışacağız."

"Bu turnuvadaki Fransa, geçen yıl ve iki yıl önce karşılaştığınız takımdan çok mu farklı görünüyor" sorusuna deneyimli teknik adam, "Bence bu turnuvadaki takım, kesinlikle çok daha iyi bir takım. Bireysel performanslarında, deneyimlerinde, kriz anlarını ve durumları kontrol etme becerilerinde hep bir ilerleme var." yanıtını verdi.

De la Fuente, dün 19 yaşına giren Yamal'a ne söylediğinin sorulması üzerine, "Sakin olmasını söyledim. Önünde oynayacağı çok az bir futbol dönemi kaldı diyebiliriz, sonuçta artık 19 yaşında, yaşlanıyor. Şaka bir yana, sadece sakin olmasını, keyif almasını ve her şeyden önce kaygıdan uzak durmasını istedim. En iyi bildiği şekilde futbolun tadını çıkarsın. Lamine'in asıl büyük günü bu Dünya Kupası'nda gelecek. Bu yüzden, umarım bu yarın olur. Yarın olmazsa da finale kalırsak finalde olur." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör