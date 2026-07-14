Milan Skriniar: Bu sezonun bizim sezonumuz olacağını umuyorum

'HER ZAMAN TAKIM ARKADAŞLARIMA YARDIM ETMEYE ÇALIŞAN BİRİSİYİM'

Takım kaptanı olarak herkese yardım etmeye çalıştığını aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası benim için kolumda kaptanlık pazu bandının olup olmamasının bir önemi yok. Çünkü ben her zaman takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışan biriyim. Takımdaki herkese yardım etmeye çalışıyorum. Zaman zaman bazı şeyleri dile getirmek gerekiyor. Bazı oyunculara bir şeyler açıklamak gerektiğinde her zaman takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Genel olarak böyle birisiyim. Benim mantalitem bu. Benim için yeni bir durum değil bu" sözlerini sarf etti.

'HENÜZ BAŞKANIMIZLA BİREBİR KONUŞMA ZEVKİNE ERİŞMEDİM'

Milan Skriniar, başkan Aziz Yıldırım ile henüz görüşme fırsatının olmadığını söyledi. Skriniar, "Henüz kendisiyle birebir konuşma fırsatım olmadı. İstanbul'a döndüğümüzde ilk resmi maçımızdan önce muhakkak gelip kendisi bizlerle konuşacaktır. Kamp boyunca bizlere eşlik eden yöneticilerimiz var. Tabii ki onlarla sık sık diyaloglarımız oluyor. Henüz başkanımızla birebir konuşma zevkine erişmedim" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK İSTİYORUZ'

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak istediklerini vurgulayan Milan Skriniar, "Tabii ki hedeflerimizden, bu sezon gerçekleştirmek istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynuyorsanız her zaman baskı olacaktır. Çünkü dünyanın her tarafından bir sürü insanı temsil ediyorsunuz. Bu baskının normal olduğunu düşünüyorum. Bütün oyuncuların da bu baskıyla baş edebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

'BU SEZONUN BİZİM SEZONUMUZ OLACAĞINI UMUYORUM'

Ligde ve tüm kulvarlarda kupaya uzanma hedefinde olduklarını belirten Slovak stoper, "Bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Zaten bunu gerçekleştirmek için her gün hep beraber sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Son maçın son düdüğüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu sezonun bizim sezonumuz olacağını umuyorum. Ligde şampiyon olmak istiyoruz ama aynı zamanda içinde yer aldığımız bütün kulvarlarda kupaya uzanmak istiyoruz. Sonuçta Fenerbahçe'de oynamak bu demek. Bütün oyuncuların, kulüp bünyesindeki herkesin bunu anlaması gerekiyor" sözlerini kullandı.

'KENDİSİ HARİKA BİR FUTBOLCU'

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Nathan Ake'yi uzun süredir tanıdığını ve harika bir futbolcu olduğunu söyleyen Skriniar, "Kendisi harika bir futbolcu. Ben onu daha önceden de tanıyorum. Hollanda ve Slovakya U21 takımlarıyla karşılaşmıştık. O zamandan beri kendisini tanıyorum. Harika bir kariyere sahip birisi. Eminim ki takımımıza çok yardımcı olacak. Onunla birlikte takımımız daha iyi olacak. Hem harika bir futbolcu hem de harika bir insan. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

'TARAFTARLARIN GURUR DUYACAĞI ŞEYLER BAŞARABİLMEK İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'

Fenerbahçe'ye geldikten sonra büyük destek gördüğünü söyleyen 31 yaşındaki savunmacısı Milan Skriniar sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Tabii ki bizler için anlamı çok büyük. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren gerek taraftarlar gerek kulüp bünyesindeki insanlar tarafından gerçekten çok büyük bir destek gördüm. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamak benim için büyük bir zevk. Bu kulübü, bu formayı, bu renkleri temsil etmek benim için büyük bir zevk. Ben de taraftarların gurur duyacağı şeyler başarabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

'İLK MAÇIMI ÇOK İYİ HATIRLIYORUM'

Kadıköy'deki ilk maçındaki duygularını paylaşan Skriniar, "Sahaya ilk çıktığımda çok büyük bir destek gördüm. Sahaya çıktığımda çılgınca bir atmosfer vardı. İlk maçımı çok iyi hatırlıyorum. O maçta 2-0 yenik duruma düşmüştük sonrasında 3-2 kazanmasını bilmiştik. Dolayısıyla harika bir atmosfer vardı. O maçtan itibaren taraftarlarla aramda büyük bir bağ hissediyorum" dedi.