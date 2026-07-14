Okan Buruk’un yeni prensi ortaya çıktı!

Paraguay Milli Takımı'nın dikkat çeken futbolcularından Julio Enciso, Galatasaray'ın hücum hattı için düşündüğü isimlerin en ön sırasında.

Can Uzun'u yerli olması nedeniyle gündemden düşürmeyen Aslan, Eintracht Frankfurt'un 40 milyon Euro'yu aşan bonservis isteği sonrasında frene basmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un üstünde durduğu oyunculardan biri olan Enciso'nun 22 yaşında olması ve +4 kriterine uygunluğu da bu transferin hız kazanmasına neden oldu.

Kulübü Strasbourg'a Galatasaray, 20 milyon Euro artı 5 milyon Euro'luk bonuslar içeren bir teklif sundu ve yanıtı beklemeye koyuldu. Ağırlıklı olarak 10 numara bölgesinde forma giyen oyuncu, pres ve yıpratıcı özellikleri ile dikkat çekiyor.

Paraguay'dan Avrupa'ya ilk adımı Brighton'a transfer olarak atan Enciso, sonrasında ise geçen sezon 9.5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Strasbourg'un yolunu tuttu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör