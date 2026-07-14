SON DAKİKA | Okan Buruk açıkladı: Icardi, Galatasaray’da kalacak mı? Çarpıcı transfer sözleri...

ICARDI TAKIMDA KALACAK MI?

Yabancı kuralının değişmesiyle birlikte yeni bir planlamaya ihtiyaç oldu. Nereye hangi yaş kontenjanında oyuncu alacağız nereye Türk oyuncu alacağız bunu düşünmek gerekiyor. Icardi'nin kalıp kalmayacağı durumu uzun bir süre oldu. Yaklaşık 2 aydır bir gelişme olmadı. Icardi için menajerine bir teklif sunuldu ama onunla ilgili herhangi bir şey olmadı. Transferde yavaş hareket etme sebeplerimizden biri de bu. Ancak tabii ki görüşme halinde olduğumuz çok sayıda oyuncu var. Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey kiralık oldukları için ayrıldı. Bizim için komplike bir transfer dönemi oluyor. Çok aşırı oyuncu değiştirmiyoruz rakiplerimize göre. Eksik bölgeleri güçlendirmek bizim için çok önemli olacak. Elimizde iyi bir kadro var. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da oynayan bir takım var. Burayı da geliştirmek, oyuncuları yarıştırmak gerekiyor. Rekabeti yakalamak gerekiyor. Çok fazla maç oynadığımız için, kadro genişliği çok önemli olacak. Icardi'ye yaptığımız teklif burada devam etmesini istediğimiz anlamını taşıyor. Süre geçtikçe bizim için daha zor bir süreç oluyor. Antrenmanlar başladı, yavaş yavaş durumun netleşmesi gerekiyor. Bu süreç nasıl olacak, nasıl devam edecek buna da bakmak gerekiyor"

OSIMHEN KAPTAN OLACAK MI?

"Kaptanlıkla ilgili daha hiç konuşmadı. Başkanımızla, Abdullah Bey'le oturup konuşacağız. Osimhen çok değerli bir oyuncu. Bu konuda başkanımızla oturup konuşacağız"

TRANSFERLER HAKKINDA

"Transferle ilgili, görüştüğümüz oyuncular var ama bazen beklemek zorunda kalıyorsunuz. İnsanların bunu da bilmesi gerekiyor. Bazen bekleyip alamıyorsunuz, bence en zoru bu. En doğrusu, en iyisi bir an önce tamamlamak. Burada bir uğraş var. Başkanımızın önemli bir isteği var. Takım üzerindeki desteği çok önemli. Geçen sene çok önemli transferler yaptık. Bu da gösteriyor ki Galatasaray yine en iyi transferleri yapacak şekilde, inşallah hedeflerimize ulaşırız."

"LEMINA BİR İKİ GÜN İÇİNDE İMZALAYACAK"

"Biz bir yarış yapmıyoruz. En iyi kadroya sahip takımız. Lemina inşallah bir iki gün içinde imza atacak. Şu anda burada ama takımla çalışmıyor. Fizyoterapistlerle çalışıyor."