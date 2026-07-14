Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde spor camiasından ortak mesajlar geldi.

Spor camiasından yapılan paylaşımlarda, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" vurgusunda bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak mesajında, "Vurulup ömrünün ilkbaharında, şehadete yürüyen kahraman gençlerimiz... 15 Temmuz gecesi; istiklâlini ve istikbalini korumak için tanklara, uçaklara, kurşunlara göğsünü siper eden gencecik evlatlarımızı, kardeşlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Emanetlerine kararlılıkla, sadakatle sahip çıkacağız. Unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayımlanan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

İşte spor dünyasının, resmi siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayımladığı mesajlar…

Kulüpler Birliği Vakfı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişiminde canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Trabzonspor: 15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Fenebrahçe: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde; Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde; devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve millî iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır. Bu kutlu mücadelede canı pahasına vatanına sahip çıkan milletimizin her bir ferdini, güvenlik güçlerimizi ve devletimizin tüm kurumlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Hain terör örgütü, 3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futbolunu ve Fenerbahçemizi hedef alan kumpasta olduğu gibi, 15 Temmuz'da da devletimizi, milletimizi ve millî iradeyi hedef almış; ancak aziz milletimizin dirayeti ve devletimizin kararlı duruşu karşısında emellerine ulaşamamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve millî iradeye sahip çıkmaya; FETÖ ve benzeri tüm hain yapılanmalara karşı aynı inanç ve kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde; vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Beşiktaş: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Galatasaray: Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Rizespor: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde; milli iradeyi kahramanca savunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Kasımpaşa: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

Başakşehir: 15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır. Kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Konyaspor: Hain darbe girişiminde vatanımızı canları pahasına savunan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kahraman yüce milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız.

Çorum FK: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Antalyaspor: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz.

Göztepe: Ülkemiz tam 10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı yapılan hain saldırı ile karşı karşıya kalmış ve halkımızın demokrasimize sahip çıkması ile bu hain darbe girişimi engellenmiştir. Demokrasimize yapılan bu saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Unutulmamalıdır ki Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet için bir teminat olarak gördüğü demokrasi; çağdaş, özgür ve yenilikçi ülkeler için vazgeçilmez bir temeldir. "Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyet'tir." Mustafa Kemal Atatürk.

Alanyaspor: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

Gençlerbirliği: 15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alarak, Milli birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Fatih Karagümrük: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde; ülkemizin bağımsızlığı, demokrasisi ve millî iradesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliği daim olsun.

İstanbulspor: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı canlarını hiçe sayarak mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

Pendikspor: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlu olsun. 15 Temmuz; milletimizin birlik, beraberlik ve bağımsızlığına sahip çıktığı, demokrasi iradesini kararlılıkla ortaya koyduğu tarihtir. Vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.

Kayserispor: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Bursaspor: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Manisa FK: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı diliyor; gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Erzurumspor FK: Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı 15 Temmuz'un yıl dönümünde; aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en büyük gücümüz olduğuna inanıyor; vatanımıza, bayrağımıza ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlu olsun.

Ankara Keçiörengücü: 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör