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Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:07 Son Güncelleme: 14.07.2026 09:19

Trabzonspor'da kıran kırana transfer pazarlığı!

Portekiz basını, Trabzonspor’un 20 yaşındaki oyuncu için Benfica ile ödeme planı üzerinde görüşme yaptığını öne sürdü.

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Trabzonspor’da kıran kırana transfer pazarlığı!
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Sağ kanat transferinde uzun süredir Gianluca Prestianni'nin peşinde olan Trabzonspor, görüşmelerde hızını artırdı.

Fırtına'nın Benfica ile yürüttüğü pazarlıklarda ödeme planı konusunda pürüzler yaşandığı bilinirken, Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

A Bola'da yer alan habere göre; Arjantinli oyuncunun, Karadeniz ekibine gelme ihtimali yeniden güç kazandı. Haberin detayında, oyuncunun bordo-mavili kulüp tarafında olduğu vurgulanırken Trabzonspor'un peşinat konusunda süre istediği ve ödeme planında esneklik aradığı ifade edildi. Benfica'nın ise peşinat miktarını yüksek tutmak istediği, bu nedenle görüşmelerin uzadığı aktarıldı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BENFİCA

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Trabzonspor'da kıran kırana transfer pazarlığı!
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