Trabzonspor’da kıran kırana transfer pazarlığı!

Fırtına'nın Benfica ile yürüttüğü pazarlıklarda ödeme planı konusunda pürüzler yaşandığı bilinirken, Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

A Bola'da yer alan habere göre; Arjantinli oyuncunun, Karadeniz ekibine gelme ihtimali yeniden güç kazandı. Haberin detayında, oyuncunun bordo-mavili kulüp tarafında olduğu vurgulanırken Trabzonspor'un peşinat konusunda süre istediği ve ödeme planında esneklik aradığı ifade edildi. Benfica'nın ise peşinat miktarını yüksek tutmak istediği, bu nedenle görüşmelerin uzadığı aktarıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör