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Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:33

Yüksel Yıldırım'dan Drongelen açıklaması!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Rick Van Drongelen'in transferi için yürüttüğü görüşmelerin bu hafta sonuna kadar sonuçlanabileceğini belirtti.

DHA
Yüksel Yıldırım’dan Drongelen açıklaması!
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ve teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadrosunda görmek istediği belirtilen Hollandalı stoper Rick Van Drongelen için yürütülen görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Yıldırım, transfer sürecinin bu hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Hollandalı savunma oyuncusunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği netlik kazanacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#RİCK VAN DRONGELEN #FATİH TEKKE #TRABZONSPOR #SAMSUNSPOR #YÜKSEL YILDIRIM

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Yüksel Yıldırım'dan Drongelen açıklaması!
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