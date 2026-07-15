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Giriş Tarihi: 15.07.2026 19:27

1. Lig'de ilk hafta programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de ilk hafta programını açıkladı.

AA
1. Lig’de ilk hafta programı belli oldu!
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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftası, 7 Ağustos Cuma günü oynanacak Boluspor-Manisa FK maçıyla başlayacak.

Ligin ilk hafta programı şu şekilde:

7 Ağustos Cuma:

21.30 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

8 Ağustos Cumartesi:

17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Sivasspor-Esenler Erokspor (4 Eylül)

19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Ağustos Pazar:

19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Iğdır FK-Fatih Karagümrük (Aktepe)

21.30 Vanspor-Kayserispor (Stadı henüz belli değil)

21.30 Bodrum FK-Bursaspor (Bodrum İlçe)

10 Ağustos Pazartesi:

21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor (Pendik)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #1. LİG

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1. Lig'de ilk hafta programı belli oldu!
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