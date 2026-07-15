Beşiktaş, Slovakya kampını tamamladı

ITALIANO, OYUNCULARLA BİREBİR İLETİŞİM KURDU

Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, Slovakya kampında oyuncuların tamamıyla birebir iletişim kurdu.

Genç oyuncularla yakından ilgilenen Italiano'nun altyapıdan yetişen futbolculara tek tek tanıması dikkatlerden kaçmadı.

İtalyan teknik adamın antrenmandan en az 30 dakika önce sahaya gelerek hazırlanması da göze çarpan detaylar arasında yer aldı.

"DENGE" AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımının oyunun iki yönünde de dikkatli olması ve dengeli bir anlayışla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Spartak Trnava'ya 3-2 kaybettikleri son hazırlık maçının ardından daha fazla gol atabileceklerini belirten 48 yaşındaki teknik adam, "Daha fazla gol şansı üretebildik. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önüne daha fazla şans oluşturduk ama burada çok önemli bir şey daha var: denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak savunmada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak savunmada da o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime, denge. Takım bence daha acımasız olmalı, daha aç olmalı." ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFER İLHAN FAKILI'DAN İYİ BAŞLANGIÇ

Beşiktaş'ın Fransa temsilcisi Clermont'tan renklerine bağladığı İlhan Fakılı, kampın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Hazırlık müsabakalarında iki gol kaydeden 20 yaşındaki kanat oyuncusu, SV Mattersburg ve Spartak Trnava karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.

Genç futbolcunun bu performansı siyah-beyazlılarda teknik heyetin yüzünü güldürdü.

ALTYAPI PATENTLİ MUSTAFA AZEM YORTAÇ'TAN İYİ PERFORMANS

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Azem Yortaç, özellikle SV Mattersburg maçındaki oyunuyla dikkati çekti.

Savunmada temposuyla ön plana çıkan Mustafa Azem, Vincenzo Italiano'nun önde baskı oyununu rakip karşısında uygulamayı başardı.

Genç futbolcunun performansı, gelecek adına önemli umut verdi.

Siyah-beyazlılarda kaleciler Emir Yaşar ve Emre Bilgin'in yanı sıra Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda'nın da gelişimleri kampta dikkatle takip edildi.

MELİH AYDOĞDU VE ÖNDER ÖZEN'DEN YAKIN TAKİP

Slovakya kampında Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen, takımı yakından takip etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör