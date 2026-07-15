Defansa Hollanda duvarı

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, savunmaya aradığı ismi buldu. Bordo-mavililer, stoper rotasyonuna katmak istediği Rick van Drongelen'i renklerine bağlamak için artık geri sayıma geçti. Karadeniz devine yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; başarılı stoperin kulübüyle yürütülen bonservis pazarlıklarında son aşamaya gelindi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da görüşmeleri doğrulayarak, önemli bir bonservis beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.

OYUNCU CEPHESİNDE PÜRÜZ YOK

Trabzonspor kurmayları, oyuncunun kulübünden izin alarak Drongelen cephesiyle doğrudan temas kurdu ve Hollandalı stoper ile kişisel şartlarda büyük oranda anlaşıldı. Kulüpler arasındaki son prosedürlerin de halledilmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

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Samsunspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Drongelen, geçen sezon 47 maçta forma giyerek, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor'un bu transfer çin ödeyeceği bonservis rakamı ise henüz netlik kazanmadı.