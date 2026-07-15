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Giriş Tarihi: 15.07.2026

Defansa Hollanda duvarı

Trabzonspor, Van Drongelen’in transferinde sona yaklaştı. 27 yaşındaki Hollandalı stoper ile her konuda anlaşma sağlayan bordomavililer, Samsunspor Kulübü ile de son detaylar üzerinde görüşüyor

YUNUS EMRE SEL
Defansa Hollanda duvarı
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Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, savunmaya aradığı ismi buldu. Bordo-mavililer, stoper rotasyonuna katmak istediği Rick van Drongelen'i renklerine bağlamak için artık geri sayıma geçti. Karadeniz devine yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; başarılı stoperin kulübüyle yürütülen bonservis pazarlıklarında son aşamaya gelindi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da görüşmeleri doğrulayarak, önemli bir bonservis beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.

OYUNCU CEPHESİNDE PÜRÜZ YOK
Trabzonspor kurmayları, oyuncunun kulübünden izin alarak Drongelen cephesiyle doğrudan temas kurdu ve Hollandalı stoper ile kişisel şartlarda büyük oranda anlaşıldı. Kulüpler arasındaki son prosedürlerin de halledilmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

47
Samsunspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Drongelen, geçen sezon 47 maçta forma giyerek, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor'un bu transfer çin ödeyeceği bonservis rakamı ise henüz netlik kazanmadı.

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Defansa Hollanda duvarı
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