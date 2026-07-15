Dünya Kupası’nda Arjantin’den müthiş geri dönüş! İngiltere yıkıldı

2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaştı. Heyecan dolu karşılaşma Atlanta Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada ABD'li hakem Ismail Elfath düdük çaldı. Ismail Elfath'ın yardımcılıklarını Corey Parker ile Kyle Atkins üstlendi.
VAR'da İtalyan Marco Di Bello, AVAR'da ise Şilili Juan Lara görev aldı.
Arjantin, 85. dakikaya 1-0 geride girdiği maçı 2-1 kazandı.
İngiltere'nin golünü 55. dakikada Anthony Gordon kaydetti. Arjantin'de fileleri 85. dakikada Enzo Fernandez ile 90+2. dakikada Lautaro Martinez havalandırdı.
Bu sonucun ardından Arjantin, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu.
İngiltere ise 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Mücadelenin ilk yarısında iki takım da etkili atak geliştirmekte zorlandı.
İngiltere 55. dakikada öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Rogers'ın arka direğe yaptığı ortada Gordon topun gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
Arjantin geriye düştükten sonra hücumda daha etkili oldu.
69. dakikada sağ kanatta topla buluşan Messi'nin altı pas önüne yaptığı ortada Gonzalez topa kafayı vurdu, yerden de seken topu kaleci Pickford çıkardı, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
76. dakikada ise De Paul'ün ortasında Mac Allister kafayı vurdu top yan direkten geri döndü.
Arjantin aradığı golü 85. dakikada buldu. Messi'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Enzo Fernandez'in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.
Mücadelenin 90+2. dakikasında Arjantin öne geçti. Messi'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Lautara Martinez kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-2.
Arjantin mücadeleyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.