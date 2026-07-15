Dünya Kupası’nda Arjantin’den müthiş geri dönüş! İngiltere yıkıldı

69. dakikada sağ kanatta topla buluşan Messi'nin altı pas önüne yaptığı ortada Gonzalez topa kafayı vurdu, yerden de seken topu kaleci Pickford çıkardı, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

76. dakikada ise De Paul'ün ortasında Mac Allister kafayı vurdu top yan direkten geri döndü.

Arjantin aradığı golü 85. dakikada buldu. Messi'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Enzo Fernandez'in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.