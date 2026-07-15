Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüpspor, Jawad El Yamiq'i transfer etti
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:39 Son Güncelleme: 15.07.2026 16:40

Eyüpspor, Jawad El Yamiq'i transfer etti

Eyüpspor, son olarak Real Zaragoza'da forma giyen Faslı stoper Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattı.

İHA
Eyüpspor, Jawad El Yamiq’i transfer etti
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda eflatun-sarılılar geçtiğimiz sezon Real Zaragoza forması giyen 34 yaşındaki Faslı stoper Jawad El Yamiq'i renklerine bağladı.

Önceki sezon başında Suudi Arabistan takımlarından Al-Najma'da top koşturan tecrübeli oyuncu, devre arasında İspanya 2. Ligi ekiplerinden Real Zaragoza'ya transfer oldu. Zaragoza forması ile 12 maça çıkan Faslı futbolcu 1 gole imza attı. Fas Milli Takımı formasını ise 41 kez terleten Jawad El Yamiq, 4 kez golle buluştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #EYÜPSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpspor, Jawad El Yamiq'i transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA