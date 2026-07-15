Felsefesini sevdik

Yeni sezon hazırlıklarına 3 hafta önce başladıklarını ve Avusturya kampında her şeyin çok iyi gittiğini belirten Milan Skriniar şunları söyledi: "İsmail Kartal harika bir teknik direktör.
Birkaç yıl önce yine buradaydı ve Fenerbahçe
ile sezonu 99 puanla tamamladı. Biz onun felsefesini seviyoruz. Yeni başkanımızla henüz konuşma fırsatım olmadı. Ama ilk resmi maçtan önce eminim ki bizimle konuşacaktır.
Bu sezon bizim sezonumuz olacak diye düşünüyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynuyorsanız her zaman baskı olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde olmak,
ligde şampiyon olmak istiyoruz ama aynı zamanda içinde yer aldığımız bütün kulvarlarda kupaya uzanmak istiyoruz."