Fenerbahçe’den kusursuz kamp dönemi

Fenerbahçe, Avusturya kampını adeta gövde gösterisi yaparak tamamladı. Sarı-lacivertliler, kampın üçüncü ve son hazırlık karşılaşmasında LASK Linz'i 2-1 mağlup ederek üç maçta üç galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin gollerini 6. dakikada İrfan Can Kahveci ve 56'da Kerem Aktürkoğlu kaydederken rakibin tek sayısını 65'te Danek attı. Kanarya, kamptaki üç maçta da ilk 10 dakika dolmadan rakip fileleri havalandırarak hücumdaki agresif ve iştahlı görüntü ortaya koydu. Sergilenen pozitif futbol, önde kurulan yoğun baskı ve dikine oyun anlayışı teknik heyetin üzerinde durduğu çalışmaların sahaya yansıması olarak öne çıktı. Özellikle top kaybı sonrası gösterilen reaksiyon ve rakibi hataya zorlayan pres organizasyonları dikkat çekti. Kampın parlayan yıldızları ise Mimovic, Fred ve Sidiki Cherif oldu.

'ASLA YORULMUYORUZ'

Teknik direktör İsmail Kartal maç sonrası açıklamalarda bulundu. En iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Kartal, ''Kampa 33 futbolcuyla geldik. Sabah 07.30'da kalkıp akşama kadar 3-4 antrenman yapıyoruz. Her oyuncuyla bire bir ilgileniyoruz. Asla yorulmuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz'' dedi. Yeni transfer Greenwood için de şu ifadeleri kullandı: ''Mason Greenwood çok yetenekli oyuncu. Bize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum.''