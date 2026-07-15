Fenerbahçe’nin Avusturya kampı sona erdi!

Fenerbahçe, burada 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde 30 kişilik kafileyle ilk etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdi. Milli oyuncuların yer almadığı kampa yeni transfer Vedat Muric ile giden sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte fiziksel yüklemeye ağırlık verdi.

Topuk Yaylası kampında yapılan ilk etap çalışmasında Vedat Muric'in sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe, kampın başında hazır olmamaları nedeniyle takımla çalışamayan Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun yavaş yavaş takıma katılışıyla moral buldu. Söz konusu dönemde verileriyle dikkati çeken isim Archie Brown olurken, Ognjen Mimovic de antrenman maçlarında dikkati çekti.

Öte yandan Topuk Yaylası'nda başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bir bölmü da takımı ziyaret etti.

CARLOS KAMPA KATILMADI

Fenerbahçe'nin geçen sezon İtalya'nın Como ekibine kiraladığı Diego Carlos, Topuk Yaylası kampına katılmadı.

Sarı-lacivertlilerin kampa çağırdığı tecrübeli futbolcu, Topuk Yaylası'nda takıma katılmazken, Avusturya kampına götürüldü.

AVUSTURYA'DA HAZIR GÖRÜNDÜ

Topuk Yaylası'ndaki kampın ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, 5-14 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'ya gitti.

Windischgarsten bölgesindeki kampa milli futbolcular da dahil 36 oyuncuyu götüren teknik direktör İsmail Kartal, burada yoğun bir çalışma süreciyle takımını hazırladı.

Çoğunlukla çift antrenman yapan Fenerbahçe, söz konusu kampta 3 hazırlık maçı oynadı.

Buradaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0'la geçen sarı-lacivertli ekip, Pogon Szczecin'i de 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, son maçında ise LASK'ı 2-1 yenmeyi başardı.

Hazırlık müsabakalarında maçlara hızlı başlayan ve ilk golleri erken bulan sarı-lacivertliler, ön alanda oynama isteğiyle de dikkati çekti.

YÖNETİM TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe yöneticileri, Avusturya kampında takımı yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü Oğuz Çetin, yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile Futbol AŞ yöneticisi Feridun Geçgel, kamp boyunca takımın yanında yer aldı.

Ayrıca Oğuz Çetin ve Cihan Kamer, Mason Greenwood'un transfer görüşmeleri için kamptan 2 kez ayrılarak Fransa ve İngiltere'ye gitti.