Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini açıkladı! Opsiyon bedeli belli oldu

Galatasaray, Burnley forması giyen genç futbolcu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda geçici anlaşma sağlandığını duyurdu.
Galatasaray, Lesley Ugochukwu için 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödeneceğini açıkladı.
Anlaşmada yer alan şarta bağlı satın alma opsiyonu bedelinin 22 milyon 500 bin sterlin olduğu belirtildi.
Yapılan anlaşmaya göre Lesley Ugochukwu'ya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin sterlin sabit ücret ödeneceği kaydedildi.
Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bu video ile duyurdu.
Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Lesley Ugochukwu! 💛❤️ pic.twitter.com/zY7BSuyOg8— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026