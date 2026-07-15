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Giriş Tarihi: 15.07.2026 21:03 Son Güncelleme: 15.07.2026 21:13

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini açıkladı! Opsiyon bedeli belli oldu

Galatasaray, Burnley’den Lesley Ugochukwu’yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı.

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini açıkladı! Opsiyon bedeli belli oldu
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Galatasaray, Burnley forması giyen genç futbolcu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda geçici anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galatasaray, Lesley Ugochukwu için 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödeneceğini açıkladı.

Anlaşmada yer alan şarta bağlı satın alma opsiyonu bedelinin 22 milyon 500 bin sterlin olduğu belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre Lesley Ugochukwu'ya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin sterlin sabit ücret ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bu video ile duyurdu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #LESLEY UGOCHUKWU #TRANSFER

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Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini açıkladı! Opsiyon bedeli belli oldu
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