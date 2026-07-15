Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini açıkladı! Opsiyon bedeli belli oldu

Anlaşmada yer alan şarta bağlı satın alma opsiyonu bedelinin 22 milyon 500 bin sterlin olduğu belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre Lesley Ugochukwu'ya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin sterlin sabit ücret ödeneceği kaydedildi.