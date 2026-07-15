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Giriş Tarihi: 15.07.2026 19:48

Galatasaray'da hazırlıklar çift idmanla devam etti!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da 2026-2027 sezonu hazırlıkları hız kesmedi.

AA
Galatasaray’da hazırlıklar çift idmanla devam etti!
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Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında, salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yapıldı.

Akşam yapılan idman ise dinamik ısınmayla başladı. Koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, iki grup halinde geçiş oyununun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK

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Galatasaray'da hazırlıklar çift idmanla devam etti!
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