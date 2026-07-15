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Giriş Tarihi: 15.07.2026 21:25

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’dan ilk sözler!

Galatasaray’ın yeni transferi Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılıların resmi sitesine konuştu.

Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’dan ilk sözler!
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Galatasaray'ın Burnley'den kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu, "Çok gururluyum buraya imza atmış olmaktan dolayı. Bu bir hayaldi, Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim ve ben buraya kazanmak için geldim. Burada kulübün imkanlarını gördüm ve inanılmaz. Kulübün daha da ileri gitmek istediğini görebiliyoruz. Bundan sonrası biz oyunculara düşüyor. Çok sabırsızlanıyorum onlarla karşılaşmak için. Atmosferi daha önce videolarda gördüm. Şimdi onlarla görüşmek istiyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise şu sözleri dile getirdi:

"Lesley Ugochukwu'ya başarılar diliyorum. Galatasaray'a güç katacak. Transferlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'ı hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Eminim bu sene de başarılı olacağız. 27'nci şampiyonluk için her şeyimiz hazır. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah güzel bir derece yapacağız. Hedefimiz daha yukarılara çıkmak. Lesley Ugochukwu'ya uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek başarılı bir kariyeri olmasını diliyorum."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #DURSUN ÖZBEK #LESLEY UGOCHUKWU #TRANSFER

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Galatasaray’da Lesley Ugochukwu’dan ilk sözler!
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