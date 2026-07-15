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Giriş Tarihi: 15.07.2026 22:51 Son Güncelleme: 15.07.2026 23:01

Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması! Ayrılık kararı

Galatasaray, Mauro Icardi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü için dikkat çeken bir veda mesajı yayınladı.

Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması! Ayrılık kararı
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Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldız ile yeni sözleşme imzalanmayacağını açıkladı.

Galatasaray, resmi sosyal medya hesaplarından Mauro Icardi'ye veda etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili Mauro, Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.

Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar "Galatasaraylıyım." demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz."

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 134 maçta forma şansı buldu.

Arjantinli santrfor, sarı-kırmızılı forma altında 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

33 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray'da 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Arjantinli futbolcu, Galatasaray formasıyla 2023-2024 sezonunda Süper Lig gol kralı oldu.

Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve Paris Saint Germain formaları giymişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MAURO ICARDİ

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Galatasaray’dan Mauro Icardi açıklaması! Ayrılık kararı
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