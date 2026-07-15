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Giriş Tarihi: 15.07.2026 13:14 Son Güncelleme: 15.07.2026 13:16

Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Arda Özçimen ile yola devam

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takımın genç oyuncuları Arda Okan Kurtulan ve Arda Özçimen ile yola devam edecek.

DHA
Göztepe’de Arda Okan Kurtulan ve Arda Özçimen ile yola devam
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe hem sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı hem de kalecisi Arda Özçimen'i kadroda tutma kararı aldı.

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen yaz dönemi başında başta Galatasaray'ın talip olduğu Arda Okan için gelen teklifleri yetersiz buldu. Yönetim ayrıca yerli futbolcu transfer etmenin zor olduğu bu dönemde daha da değer kazanması adına Arda Okan'ı şimdilik satmayı rafa kaldırdı. 3 sezondur kaleyi koruyan Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in ayrılmasının ardından gözler kaleci transferine çevrilmişti.

Henüz kaleci konusunda somut adımlar atamayan kurmaylar Arda Özçimen'e güven oyu verdi. Başkan Ankersen, Slovenya'da düzenlediği basın toplantısında Arda'ya güvendiklerini belirterek, "Arda geçen sezon kiralık oynadığı Bandırmaspor'da başarılı bir sezon geçirdi. Takımımıza daha hazır ve olgun şekilde döndü. Arda burada da iyi olursa hocamız onu oynatır" demişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da Arda Özçimen'den memnun olduğu rekabet için yerli bir kaleci alınabileceği vurgulandı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ARDA OKAN KURTULAN #GÖZTEPE #SÜPER LİG

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Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Arda Özçimen ile yola devam
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