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Giriş Tarihi: 16.07.2026 01:46

Harry Kane: Taraftarımız adına çok üzgünüm!

İngiliz yıldız Harry Kane, Arjantin maçından sonra konuştu.

Harry Kane: Taraftarımız adına çok üzgünüm!
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2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 mağlup olan İngiltere'de Harry Kane açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Harry Kane, "Golden sonra, onların daha fazla oyuncuyla hücuma çıkmasından mı yoksa bizim bire bir eşleşmelerde karşılık veremememizden mi bilmiyorum, üzerimize dalga dalga geldiler. Oyuncular birçok şutu engelledi ama sonunda bu yeterli olmadı" şeklinde konuştu.

Performanslarını eleştiren Harry Kane, "1-0 öne geçtikten sonra sadece skoru korumaya çalışıyormuşuz gibi görünüyordu. Dünya Kupası'na finale çıkmak için bu seviye yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Harry Kane son olarak, "Takım arkadaşlarım adına çok üzgünüm. Taraftarlarımız adına çok üzgünüm. Teknik ekibimiz adına çok üzgünüm" açıklamasını yaptı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#HARRY KANE #ARJANTİN #İNGİLTERE #DÜNYA KUPASI

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Harry Kane: Taraftarımız adına çok üzgünüm!
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