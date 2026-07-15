Horoz’a Boğa çarptı!

FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. Turnuvada 7. maçına çıkan ve sadece 1 gol yiyen Boğalar, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek bileti aldı. Dallas'ta oynanan mücadele yüksek tempoda geçti. 22. dakikada Yamal ceza sahasına girerken Digne tarafından düşürülünce İspanya penaltı kazandı. Topun başına geçen Oyarzabal, beyaz noktadan yerden sert şutuyla kaleci Maignan'ı avladı: 1-0. Fransa çabalarına rağmen özellikle Olise'nin etkisiz oyunu ve rakibinin başarılı savunması sebebiyle istediğini alamadı. 58. dakikada Olmo'nun yerde kalmasına rağmen duvar pasıyla yaptığı asistle Pedro Porro fileleri havalandırıp fişi çekti. Son Dünya Kupası finalisti Fransa böylece üst üste 3. defa final oynama fırsatını kaçırıp organizasyona havlu attı.

2010'DAN SONRA İLK

Son Avrupa şampiyonu İspanya ise 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda finale çıktı. Boğalar, bugün oynanacak İngiltere-Arjantin maçının galibiyle Pazar günü saat 22.00'de kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak.

DÜĞÜMÜ ÇÖZEN PENALTI

Mücadelenin 22. dakikasında Fransa ceza sahasında Lucas Digne, topu kafayla havaya gönderdi. Ancak arkasından gelen Lamine Yamal'ı görmedi ve yere düşen topa müdahale etmek isterken salladığı ayağıyla Yamal'a vurdu. İspanya, kazanılan penaltıyı Oyarzabal ile ağlara gönderip rakibinin gardını düşürdü.

MBAPPE'NİN RÜYASI BİTTİ

Bu turnuvada çıktığı 6 maçta 8 gol atarak altın ayakkabı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşan Mbappe, İspanya karşısında suskun kaldı, elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

BİR GÖRÜŞ / ÖMER ÜRÜNDÜL

FUTBOLDA TEK BAŞINA YILDIZ OYUNCU YETMEZ

Yarı finalde devlerin mücadelesinde kazanan takım İspanya oldu. Her maç öncesi olduğu gibi kendime göre analiz yaptım. İki takım da güçlü, önemli oyunculara sahipti. İspanya'nın alışılmış pas trafiğinin Fransa'ya biraz zorluk çıkaracağını düşünmüştüm. Ama bu kadarını da kesinlikle tahmin etmemiştim. İspanya oyun olarak 70 dakika Fransa'yı adeta sahadan sildi. Maçı devamlı domine ettiler, bu bölümde de rakibe hiç hücum şansı dahi vermediler. Belki iki golün dışında pozisyon zenginlikleri yoktu ama kontrol sürekli ellerindeydi. İkinci golün hazırlanışı mükemmeldi. Bana göre Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın bir büyük hatası vardı. İspanya'ya karşı 4 forvetle oynamamalıydı. İspanya'da Lamine Yamal, kazandırdığı penaltı dışında çok etkili değildi. Mbappe adeta sahada yoktu. Buradan benim önemli bir görüşüm tekrar ortaya çıktı: Hiçbir takım tek bir yıldız futbolcuya endeksli olamaz.