İcardi’de süre uzadı!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, DHA'nın sorularını yanıtladı. Buruk, Mauro İcardi sürecinin fazla uzadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Başkanımız, İcardi'nin menajeriyle görüşüyor. Bir teklif sundu. İcardi'ye kalmasını istediğimiz için teklif yaptık. Uzun bir süre oldu ama İcardi'nin durumuyla ilgili bir gelişme olmadı. Yavaş hareket etmemizin sebeplerinden biri de bu... Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. İcardi gibi özel bir oyuncu için de aynı durum geçerli ama Galatasaray'ın başarısı herkesin ve her şeyin önünde."

HÜCUMA 3, SAVUNMAYA BIR TAKVİYE

"Görüştüğümüz, istediğimiz, belirlediğimiz çok oyuncu var. Öncelik hücum hattındaki eksikliklerimiz. 10+4 organizasyonu yapmak biraz zorlaşıyor ama belirlediğimiz oyuncular var. Hücum hattına 3, savunmaya da bir tane oyuncu düşünüyoruz."

OSİMHEN'E KAPTANLIK MESAJI

"Osimhen'İn kaptan olmasıyla ilgili hiç konuşmadık. Başkanımız ve Abdullah Bey ile konuşacağız, görüşeceğiz. Osimhen bu takımı sahipleniyor, çok önemli ve değerli bir oyuncu. Oturup birlikte karar vereceğiz."

DAVİNSON OLSAM G.SARAY'DA KALIRDIM

"Davinson'un bizde devam etmesini istiyorum. Davinson açısından bakıyorum, ben onun yerinde olsam 'Galatasaray'da devam ederdim' diyorum. Burada yaşadığı atmosferi, ilgiyi başka yerde bulmak çok zor. Biz Davinson ile çok mutluyuz, çok seviyoruz. Bizimle sezona devam edecek."

HEM CAN HEM FERNANDES!

Buruk, "Can Uzun'u mu istersiniz yoksa Bruno Fernandes'i mi?" sorusuna "Ben olsam ikisini de isterim. Hocalar böyledir zaten. Hep isterler" yanıtını verdi.

UGOCHUKWU FARKLI PROFİL

"Lesley Ugochukwu ile elimizde olmayan bir profili kadromuza kattık. U23 kontenjanından orta saha için alabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Lemina da inşallah 1-2 gün içerisinde imzayı atacak. Kendisi İstanbul'da özel çalışıyor."

MONTELLA'YA DESTEK VERMELİYİZ

"Milli takım teknik direktörlüğü her Türk insanı için manevi olarak çok büyük bir mutluluk. İleride böyle bir şey olursa, buna hiçbir Türk evladı hayır demez. Orası herkes için bir onurdur. Şu anda eleştirilse de iyi bir hocaya sahibiz. Dünya Kupası'na götürmüş bir hocaya tekrar o desteği vermemiz gerekiyor."