Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Iğdır FK, Dino Hotic ve Soner Gönül'ü kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:54 Son Güncelleme: 15.07.2026 09:56

Iğdır FK, Dino Hotic ve Soner Gönül'ü kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Iğdır FK, Dino Hotic ve Soner Gönül ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Iğdır FK, Dino Hotic ve Soner Gönül’ü kadrosuna kattı
  • ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, transfer çalışmalarını da devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Bodrum FK forması giyen Dino Hotic ile Samsunspor'da oynayan Soner Gönül'ü kadrosuna kattı.

Soner Gönül'ün transferine ilişkin açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Samsunspor forması giyen Soner Gönül ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Soner'e ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dino Hotic transferiyle ilgili yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, son olarak Bodrum FK forması giyen Dino Hotic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dino'ya ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRENDYOL 1 #IĞDIR FK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır FK, Dino Hotic ve Soner Gönül'ü kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA