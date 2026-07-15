Lionel Scaloni: Biz gerçekten eşsiziz!

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni açıklamalarda bulundu.

Unutulmaz başarıyla ilgili Lionel Scaloni, "Bu forma bunları hak ediyor: Sonuna kadar her şeyinizi vermek ve hiçbir şeyden sakınmamak" sözlerini dile getirdi.

Oyuncularının performansına dair konuşan Lionel Scaloni, "Oyuncuların sergilediği performansı anlatmak zor! Biz gerçekten eşsiziz. Bu oyuncular bizi zafere taşıyor" dedi.

İspanya ile oynanacak final maçıyla ilgili Lionel Scaloni, "Kazanmaya çalışacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama bu zaten muhteşem" açıklamasını yaptı.

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