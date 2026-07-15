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Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:38

Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, 39 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertli kulübün en pahalı transferi oldu.

İHA Futbol
Mason Greenwood, Fenerbahçe’nin en pahalı transferi oldu
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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken, 5. transferini Mason Greenwood ile yaptı.

Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Marsilya'dan 39 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Fenerbahçe'de kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında kadroya katılan Matteo Guendouzi için İtalyan ekibi Lazio'ya 28 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, bu rakam kulüp adına bugüne kadar bir oyuncunun transferi için gerçekleştirilen yüksek bedel olarak liste başında yer alıyordu.

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in sezon sonu itibarıyla bonservisine 18 milyon Euro harcama yapıldı. Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin de 15.5 milyon Euro ile transferi gerçekleşti.



SARI-LACİVERTLİ KULÜBÜN EN PAHALI 10 TRANSFERİ ŞÖYLE:

2026-2027: Mason Greenwood - 39 milyon Euro
2025-2026: Matteo Guendouzi - 28 milyon Euro
2025-2026: Kerem Aktürkoğlu - 22.5 milyon Euro
2024-2025: Youssef En-Nesyri - 19.5 milyon Euro
2026-2027: Sidiki Cherif - 18 milyon Euro
2025-2026: Dorgeles Nene - 18 milyon Euro
2026-2027: Vedat Muriqi - 15.5 milyon Euro
2023-2024: Cengiz Ünder - 15 milyon Euro
2008-2009: Daniel Güiza - 14 milyon Euro
2013-2014: Emmanuel Emenike - 13 milyon Euro

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MATTEO GUENDOUZİ #VEDAT MURİQİ #MASON GREENWOOD

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Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu
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