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Giriş Tarihi: 15.07.2026

Nwaiwu Fulham yolcusu

Nwaiwu Fulham yolcusu
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Bordo-mavililerin genç stoperi Chibuike Nwaiwu için Premier Lig ekibi Fulham ile yürütülen pazarlıklarda ortak noktada buluşulmak üzere. İngiliz temsilcisi daha önce üç kez yaptığı teklifi yeniledi ve bu kez 30 milyon Euro seviyelerine çıktı. Bu rakam da Trabzonspor yetkilileri tarafından büyük oranda kabul edilirken ödeme planı üzerine görüşmeler yapılıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 5 milyon 500 bin Euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Nwaiwu, sadece 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde değerini tam 5 kat artırmayı başardı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#CHİBUİKE NWAİWU #TRABZONSPOR #FULHAM #PREMİER LİG

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Nwaiwu Fulham yolcusu
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