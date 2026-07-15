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Giriş Tarihi: 15.07.2026

Oulai Fiorentina’da!

Trabzonspor, 20 yaşındaki yıldızı için İtalyanlarla 26+4 milyon Euro’ya el sıkıştı. Kontratta sonraki satıştan pay maddesi de var

YUNUS EMRE SEL
Oulai Fiorentina’da!
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Trabzonspor, genç yıldızı Christ İnao Oulai'nin transferi için Fiorentina ile anlaşma sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda etkili bir performans sergileyen 20 yaşındaki orta saha, değerini iyice katladı. Fiorentina ile bordo-mavililerin, 26+4 milyon Euro'luk bonservis karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. Kontratta sonraki satıştan yüzde 15 pay bulunduğu, iki kulübün ödeme detaylarını konuştuğu bildirildi. İş artık Oulai'ye kaldı. Genç oyuncu, Fiorentina ile anlaşırsa transfer resmiyet kazanacak. Bilindiği üzere bordomavililer, Oulai'yi geçtiğimiz sezon başında Fransız ekibi Bastia'dan 5.5 milyon Euro bonservisle almıştı. Sözleşmede Bastia'nın, sonraki satışın kârından %20'lik pay hakkı da vardı.

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#BASTİA #TRABZONSPOR #FİORENTİNA

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Oulai Fiorentina’da!
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