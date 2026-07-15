Simeone bile bozamadı!

Mason Greenwood transferiyle Fenerbahçe, Avrupa'da ses getiren bir işe imza attı. 24 yaşındaki oyuncunun kararlılığı da bu transferin sarı-lacivertlilerden yana gerçekleşmesinde büyük rol oynadı. Atletico Madrid'in 40+5 milyon Euro, Al Ahli'nin 50 milyon Euro'luk tekliflerine rağmen İngiliz yıldız, sarı-lacivertli formayı tercih edince, Marsilya'nın da yapacağı başka bir şey kalmadı. Transfer sürecinde dikkat çeken en önemli gelişme Atletico Madrid cephesinde yaşandı. Teknik direktör Diego Simeone'nin, Greenwood'a gönderdiği mesaja oyuncunun iki gün sonra dönüş yapması, Madrid ekibinin transferdeki iştahını azalttı. Bunun üzerine Atletico Madrid pazartesi akşamı transfer yarışından çekildi.

SENELİK 10 MİLYON EURO KAZANACAK

Greenwood'un Fenerbahçe'de oynama isteği, Marsilya'nın da pazarlık masasında elini zayıflattı. Fransız ekibi, daha yüksek tekliflere rağmen oyuncunun tercihini dikkate almak zorunda kaldı. Sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı bildirimde bu transferi 39 milyon Euro bonservisle gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu paranın, 3 yıl içinde 3 eşit taksitte ödeneceği belirtildi. 24 yaşındaki İngiliz yıldız, Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza attı. Yıllık net 10 milyon Euro kazanacak. Futbolcu geçen sezon Marsilya ile 45 resmi maça çıkarken 26 gol-11 asist kaydetmişti.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ'

Sarı-lacıvertlilerin yeni transferi Mason Greenwood açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki İngiliz hücumcu şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir süreçti ama anlaşmanın tamamlanmasından dolayı mutluyum. Ayrıca tüm emekleri için kulübe ve başkana da teşekkür ediyorum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumda oynamayı ve taraftarlarla tanışmayı bekliyorum. Benimle ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Taraftarlar gerçekten çılgın. Çok çok büyük bir taraftar kitlesi var. Bana, aileme ve arkadaşlarıma mesajlar gönderdiler. Onların varlığını gerçekten fazlasıyla hissettik. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü."

4 YILLIK İMZAYI ATTI

Kariyerine M.United altyapısında başlayan Greenwood, İspanya ekibi Getafe ve Fransız temsilcisi Marsilya'da forma giydi. İngiltere Milli Takım formasını sadece bir kez terletti.