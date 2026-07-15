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Giriş Tarihi: 15.07.2026 15:55

SON DAKİKA | Mason Greenwood'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu!

SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un İstanbul'a geleceği tarihi açıkladı.

SON DAKİKA | Mason Greenwood’un İstanbul’a geleceği tarih belli oldu!
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Fenerbahçe uzun uğraşlar sonunda Mason Greenwood'u kadrosuna kattı.

İŞTE İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Sarı-lacivertliler resmi hesaptan yaptığı açıklamada, İngiliz yıldızın İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul'a gelecektir. Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır. Fenerbahçe taraftarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya 3 taksit halinde 39 milyon Euro ödeyecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #MARSİLYA #MASON GREENWOOD

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SON DAKİKA | Mason Greenwood'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu!
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