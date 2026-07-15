SON DAKİKA | Mason Greenwood’un İstanbul’a geleceği tarih belli oldu!

İŞTE İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Sarı-lacivertliler resmi hesaptan yaptığı açıklamada, İngiliz yıldızın İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul'a gelecektir. Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır. Fenerbahçe taraftarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya 3 taksit halinde 39 milyon Euro ödeyecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör