Son şampiyon Arjantin, Dünya Kupası’nda yine finalde!

1986'da oynanan tartışmalı maçın ardından iki takım ilk kez 1998 yılında Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda rakip oldu. Grup maçlarının ardından son 16 turunda eşleşen Arjantin ve İngiltere, normal süre ve uzatma dakikalarını 2-2 eşitlikle tamamladı. Penaltı atışlarında Arjantin rakibine 4-3 üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu.

Arjantin ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda son rakip olduğu mücadele ise 2002 yılında oynandı. Güney Kore ve Japonya'nın düzenlediği organizasyonda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İngiltere, Beckham'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla İngiltere gruptan çıkarken, Arjantin ise organizasyona veda etti.

İki takım arasında oynanan son maç ise hazırlık mücadelesiydi. 12 Kasım 2005'te oynanan mücadelede İngiltere rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Karşılaşma öncesinde ilk olarak İngiltere'nin ulusal marşı Atlanta Stadı'nda okundu. Arjantinli taraftarların ıslık ve yuhalama sesleri sebebiyle İngiltere marşı stadyumda güçlükle duyuldu.

Arjantin'in ulusal marşı okunduğu sırada da İngiliz taraftarlar, marşı ıslıklayıp yuhaladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör