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Giriş Tarihi: 15.07.2026 19:18

Süper Lig'de ilk hafta fikstürü açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını açıkladı.

AA
Süper Lig’de ilk hafta fikstürü açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftası, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak.

Süper Lig'in yeni sezonunun ilk hafta programı şu şekilde:

14 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Çorum FK (RAMS Park)

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

16 Ağustos Pazar:

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Stadı henüz belli değil)

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #FENERBAHÇE #GALATASARAY

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Süper Lig'de ilk hafta fikstürü açıklandı!
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