Tarihi randevu!

Dünya Kupası
'nda son finalist bugün İngiltere- Arjantin maçıyla belli olacak. Atlanta Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere grupta 7 puan toplarken D.Kongo, Meksika ve Norveç galibiyetleri ile yarı finale çıktı. Son Dünya şampiyonu Arjantin ise Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ü gruplarda yenip sonrasında Yeşil Burun, Mısır ve İsviçre'yi devirdi. İki ülke arasındaki rekabet Falkland savaşı sonrasında 1986 Dünya Kupası'nda Maradona'nın eliyle attığı golün geçerli sayılması ile daha da ateşlenmişti.
1998 Dünya Kupası'nda 4-3 Arjantin'in kazanması ve 2002'deki 1-0'lık İngiltere galibiyeti rekabetteki tarihe geçen maçlar olmuştu...